رياضة | جمهورية شبين يفوز على بيلا برباعية في دوري القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يفوز على بيلا برباعية في دوري القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق جمهورية شبين 2003 بقيادة محمود دويدار فوزا كبيرا علي حساب فريق بيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب ميت خلف في بداية مباريات دوري القطاعات.

تقدم بيلا بالهدف الأول في الدقيقه 4 من بداية المباراة سجله اللاعب شادي محمد، ثم نجح أدهم الشحات في إحراز هدفين متتالين للجمهورية، في الدقيقتين 9 و 19 ثم تعادل بيلا في الدقيقه 40 عبر اللاعب أدهم الزيادي.

و في الشوط الثاني نجح جمهورية شبين في ادراك الفوز بإحراز هدفيين عن طريق محمد طارق والجوهري محمد ليحصد جمهورية شبين أول ثلاث نقاط بدوري القطاعات.