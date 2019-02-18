رياضة | ريال مدريد يخطط لخطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لخطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد قد وجه ضربة موجعة إلى برشلونة في صفقة جديدة.

وكانت الصحف الاسبانية قد ربطت بين رابيو والانضمام إلى فريقي برشلونة وريال مدريد وليفربول وتوتنهام في الصيف المقبل، في ظل عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وتحدثت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع رابيو، بشأن الانتقال إلى صفوف النادي الملكي، في الموسم المقبل ليكون بديلاً للكرواتي لوكا مودريتش.

ويذكر فأن نادي إنتر ميلان يكثف مفاوضاته مع لوكا مودريتش للحصول على خدماته في الفترة المقبلة بعدما فشل في ضمه خلال الصيف الماضي.