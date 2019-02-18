رياضة | الكشف عن شرط تجديد عقد فالفيردي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن شرط تجديد عقد فالفيردي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني، مسألة منح العديد من لاعبي فريق الشباب لاماسيا فرصة للتواجد مع الفريق الأول خلال المباريات القادمة.

وقالت صحيفة سبورت، إن إدارة نادي برشلونة عندما قامت بتجديد عقد فالفيردي في الأيام الماضية قد وضعت شرطاً أمامه وهو منح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة مع الفريق الأول.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة البارسا قد حاولت الحصول على تأكيد من المدرب بأن هؤلاء اللاعبين الشباب سوف يحصلون على فرصة مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إرنستو فالفيردي سيكون من يحدد الذي سيحصل على فرصة مع الفريق الأول، وهانك خمس أسماء مرشحة وهم موسي واجي وميراندا ورويز وأوريول بوسكيتس وريكارد بويج.