رياضة | خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية ألمانية، إلى جاهزية الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونيخ الألماني، لمواجهة ليفربول الإنجليزي، مساء غدًا، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير أن كومان أكمل تدريب الفريق البافاري اليوم بالكامل، مما يُعني جاهزيته بشكل كامل لموقعة ليفربول مساء الغد على ملعب "آنفيلد" في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكان كومان تعرض للإصابة الجمعة الماضية، في مباراة فريقه أمام أوجسبورج ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.