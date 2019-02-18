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رياضة | خائن برشلونة يتحدث عن أسلوب فالفيردي

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رفض أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيجو التشكيك في جودة فريق برشلونة قبل مواجهة ليون غدًا الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأبدى فيجو الملقب بالخائن في كتالونيا ، رأيه في أسلوب لعب برشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي ، وقال لاعب وبرشلونة السابق في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لا يمكن تحليل أسلوب لعب برشلونة في مباراة أو مباراتين فقط.

وأضاف: هناك أوقات جيدة وأفضل خلال الموسم ، وهذا هو السبب في عدم التشكيك في أسلوب برشلونة وعمله لسنوات عديدة.

وحول الاتهامات الموجهة إلى غياب الكتلان المحليين للوصول إلى الفريق ، قال فيجو إن هذا يعتمد على الأجيال ، ولا يعتمد على النادي.

وأوضح فيجو: لا يمكنك صنع المواهب من هذا القبيل ، إنها ليست تلقائية.

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