رياضة | بالأرقام والمباريات.. كم نقطة تفصل برشلونة عن لقب الدوري الإسباني ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام والمباريات.. كم نقطة تفصل برشلونة عن لقب الدوري الإسباني ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة عزز صدارته للدوري بفوزه في الجولة الماضية على بلد الوليد بهدف نظيف، ومع فشل ريال مدريد في تقليص الفارق معه بعد الخسارة من جيرونا بهدفين مقابل هدف ليتراجع الملكي للمركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنّ برشلونة سيكون بحاجة لحصد 36 نقطة من أصل 42 في الجولات المتبقية له بالليجا ليحافظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي دون النظر لنتائج أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حيث يمتلك البرسا 54 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو و9 نقاط عن ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جدول مباريات برشلونة يحتوي مواجهات أكثر تعقيدًا من منافسيه فمن 16 جولة سيخرج للعب 8 مباريات بعيدًا عن كامب نو مقابل 7 مباريات لريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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وذكرت موندو ديبورتيفو بأن برشلونة مرتين إلى مدريد، الأولى لمواجهة الملكي في إياب نصف نهائي كأس الملك والمرة الثانية ليخوض فيها كلاسيكو الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 26. في حين، يستضيف أتلتيكو مدريد في مباراة الجولة الـ31 على ملعب كامب نو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن البلوجرانا سيكون في طريقه عدة مباريات قوية خارج ملعبه أبرزها كلاسيكو الليجا وأشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالإضافة لمواجهة ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين.

وفي المقابل، سيذهب أتلتيكو مدريد إلى ملعب كامب نو لمواجهة برشلونة بالإضافة لزيارة ملعبي سان ماميس ومينديزوروزا لملاقاة أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس، بينما سيكون جدول ريال مدريد أقل قوة من مواجهات البرسا وأتلتيكو مدريد خاصة المباريات من الجولة الـ32 حتى 36 حيث سيواجه خلالها كل من رايو فاليكانو وخيتافي وليجانيس خارج قواعده.