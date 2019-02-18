رياضة | فوز كفر الباجور والأخماس وميت الوسطى وخسارة السنابسة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز كفر الباجور والأخماس وميت الوسطى وخسارة السنابسة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قيمت أربع مباريات في الأسبوع التاسع عشر، للمجموعة الثانية من مسابقة دوري مراكز الشباب بالمنوفية، حيث نجح فريق كفر الباجور في إقتناص فوز مثير على فريق مركز شباب شما 3-2 .

أحرز أهداف فريق كفر الباجور شعبان محمد وأحمد سليمان وعصام شحاته، وسجل هدفي شما احمد عاطف أونش.

وفاز فريق ميت الوسطى 2-1 على فريق كفر شبرابلوله، كما تغلب الاخماس على فريق شطانوف 4-1.

فوز كفر منصور على كفر السنابسه ٣/صفر، بينما انتهى لقاء سنتريس وتتا بالفوز الاعتبارى لفريق سنتريس ٢/صفر، وايضا احتسب لقاء صراوه مع كفر داود بالفوز الاعتبارى لصراوة ٢/صفر.

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 49 نقطة

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2- كفر الباجور: 40 نقطة

3- شما: 33 نقطة

4- شطانوف: 31 نقطة

5- ميت الوسطى: 30 نقطة

6- كفر داود: 27 نقطة

7- صراوة: 25 نقطة

8- كفر السنابسة: 22 نقطة

9- كفر شبرابلولة: 22 نقطة

10- تتا: 19 نقطة

11- الأخماس: 16 نقطة

12- كفر منصور: 12 نقطة