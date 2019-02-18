رياضة | زيدان يُحدد شروطه لقيادة تشيلسي (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُحدد شروطه لقيادة تشيلسي (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن مرارة الهزيمة التاريخية التي مُني بها تشيلسي من مانشستر سيتي قبل نحو أسبوعين بسداسية نظيفة مازالت تعصف بالبلوز فهي الأعلى في تاريخه منذ عام 1991.

وأكدت التقارير أن هذه المباراة أغلقت جميع الأبواب أمام المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري للبقاء مع تشيلسي لتتحول إقالته إلى مسألة وقت فقط.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن موافقة مبدئية لمايسترو ريال مدريد السابق زين الدين زيدان على تولي قيادة البلوز لكن بشروط قاسية.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أول هذه الشروط هو التمديد للنجم البلجيكي إيدين هازارد الذي بات على أهبة الرحيل لريال مدريد نهاية الموسم ثم الحصول على ميزانية قدرها 200 مليون يورو لترتيب صفقات يكون لزيدان فيها نصيب كبير من أحقية القرار.

ونشرت الصحيفة البريطانية توقعاتها حول التشكيلة التي قد يعتمد عليها زيدان في حال تعاقده مع النادي اللندني لتولي مهامه الصيف المقبل، حيث راهنت ديلي ميل على 3 صفقات محتملة :

على مستوى خط الدفاع، تم طرح اسم لاعب مونشنجلادبخ ماتياس جينتر البالغ من العمر 25 عامًا للعب إلى جانب أنطونيو روديجر وسيزار أزبيليكويتا.

على مستوى خط الوسط، فقد طرح اسم إيسكو بقوة نظرا للمشاكل التي يواجهها الإسباني مع فريقه الحالي ريال مدريد وهو بالتالي مستعد للرحيل عن الملكي.

وفي خط الهجوم، طرح اسم كريستيان بوليسيتش الذي يلعب حاليا مع دورتموند على سبيل الإعارة أو ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الذي لا يريد الحسم في أمر تمديد عقده الحالي.