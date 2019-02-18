رياضة | ميسي يتفوق على رونالدو من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتفوق على رونالدو من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ليونيل ميسي في تصدر قائمة أفضل اللاعبين في اوروبا، والاكثر في المساهمة مع انديتهم بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة هذا الموسم.

حيث سجل اللاعب الأرجنتيني ميسي 22 هدف، وصنع 10 أهداف مع فريق البارسا في الدوري الاسباني، ويأتي رونالدو في المرتبه الثانية بعد تسجيله 19 هدف، وصنع 6 أهداف مع يوفنتوس بالكالتشيو.

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وجاء في المركز الثالث اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تسجيلها 19 هدف أيضا وصناعة 6 أهداف.

ودخل الايفواري نيكولا بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي القائمة بعد تسجيله 16 هدف، وتقديم 8 تمريرات حاسمة، بينما يأتي محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز الخامس بتسجيل 17 هدفًا، و7 تمريرات حاسمة.