رياضة | الأهلي: لا بديل عن الفوز أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لا بديل عن الفوز أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على أهمية المباراة المقبلة أمام الداخلية.
ويستضيف الأهلي نظيره الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"مباراة الداخلية مهمة للغاية، ونتطلع لتحقيق الفوز الذي لا بديل أمامنا سواه".
وأضاف "لا بديل عن الفوز أمام الداخلية لتحقيق للهدف الذي نسعى للوصول إليه، ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري".
اعترف محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأهمية مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية.
ويستضيف الأهلي نظيره الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مواجهة الداخلية هامة للغاية، وهدفنا هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".
وأضاف يوسف:"الداخلية تعادل معنا في مباراة الدور الأول، ودائما ما تحمل مبارياتنا معهم إثارة وندية كبيرة".
وتابع يوسف:"نقدر ونحترم فريق الداخلية وجهازه الفني بقيادة علاء عبد العال، لكننا نتطلع لتحقيق الفوز، فلا يوجد مجال لإهدار النقاط".
وأشار يوسف: "موقف الداخلية المقلق في الدوري الممتاز يزيد من قوة المباراة، لكن طموحنا مختلف، ولن ننظر لمواقف الفرق الأخرى".
وأتم يوسف حديثه :"نسير خطوة بأخرى في بطولة الدوري الممتاز، ولا يزال هناك ١٤ مباراة لنا نسعى خلالهم لتحقيق الفوز".