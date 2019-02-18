رياضة | الأهلي: لا بديل عن الفوز أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لا بديل عن الفوز أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على أهمية المباراة المقبلة أمام الداخلية.

ويستضيف الأهلي نظيره الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"مباراة الداخلية مهمة للغاية، ونتطلع لتحقيق الفوز الذي لا بديل أمامنا سواه".

وأضاف "لا بديل عن الفوز أمام الداخلية لتحقيق للهدف الذي نسعى للوصول إليه، ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري".