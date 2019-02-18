رياضة | ننشر نتائج معلمين بنى سويف ببطولة الجمهورية للجمباز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج معلمين بنى سويف ببطولة الجمهورية للجمباز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت فرق الحمباز بنادى المعلمين ببنى سويف العديد من النتائج المتميزة ببطولة الجمهورية والتى اقيمت بنادى المقاولون العرب بالفترة الأخيرة.

وحصل فريق تحت ٧ سنوات أولاد فى بطولة الجمهورية الثانية المقامة فى نادى المقاولون العرب على ٤ ميداليات ذهبية و ١ ميدالية فضية وذلك بحصول نور الدين سامح على الميدالية الذهبية والمركز الأول و باسل وائل على الميدالية الذهبية والمركز الأول و الحسين أحمد على الميدالية الذهبية والمركز الأول ويوسف محمد على الميدالية الذهبية والمركز الأول فيما حصل محمد محمود على الميدالية الفضية والمركز الثانى.

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كما حقق فريق انسات تحت 7 سنوات العديد من المراكز المتقدمة والتى تمثلت فى حصول حبيبة محمد قرنى على المركز الأول وايضا اللاعبة اسيل مصطفى سمير، فيما حصلت اللاعبات تسنيم احمد محمد سيد و لقاء محمد فتحى ولجين محمد شعبان على المركز الثانى.



بينما حصلت اللاعبة مريم محمد ربيع واللاعبة جنه محمد رمضان على المركز الثالث.

ويقود فريق رجال سيد محمود فيما يقود فريق بنات تحت ٧ سنواات محمد عاطف واحمد يحيى مدرب فريق تحت 8 سنوات بنات ودنيا ابو ضيف مدربة البالية وحسين عبد الونيس مديرا فنيا و صفوت قايد المدير التنفيذى.