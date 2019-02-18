رياضة | زيدان يحدد 4 شروط للموافقة على تدريب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد 4 شروط للموافقة على تدريب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أملى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان شروطه الضخمة على إدارة تشيلسي لقبول تدريب الفريق اللندني في الفترة المقبلة.

ويعد زيدان أحد المرشحين المفضلين لتدريب فريق تشيلسي في حال إقالة المدرب الحالي ماوريسيو ساري في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن زيدان سيوافق على تدريب تشيلسي، لكن سيكون هناك شروط وهي : يريد بقاء هازارد، بالأضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني من اجل الأنتقالات الصيفية لتحسين الفريق ، وأن تكون له الكلمة الأولي والأخيرة.

وطلب زيدان من تشيلسي التعاقد مع الرباعي ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وإيسكو نجم ريال مدريد وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي ، وأليكس تيليس الظهير الأيسر لبورتو ، إلى جانب الإبقاء على إدين هازارد وعدم بيعه لريال مدريد. ويريد زيدان أن تصبح تشكيلة تشيلسي في الموسم الجديد كالآتي:- Advertisements

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كوليبالي ، روديجر ، أزبيلكويتا ، أليكس تيليس.

خط الوسط: جورجينيو ، كانتي ، إيسكو.

خط الهجوم: هازارد ، بوليسيتش ، إيكاردي.