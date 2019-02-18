اونلاين | beIN Match - بث مباشر - مانشستر يونايتد وتشيلسي - كأس الاتحاد الانجليزي - كورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN Match - بث مباشر - مانشستر يونايتد وتشيلسي - كأس الاتحاد الانجليزي - كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد اليوم، بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد اليوم

تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

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ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر أمام تشيلسي والحفاظ على آماله في الخروج من الموسم الحالي ببطولة في ظل إبتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وتضاؤل آماله في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما ودع مسابقة كأس الرابطة مبكراً.

وكان تشيلسي تغلب على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما يوم 19 مايو الماضي بملعب "ويمبلي"، سجله النجم البلجيكي هازارد.

وكشف أولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في وقت سابق أن الفريق سيفتقد لخدمات الثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأصيب الثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد خلال مشاركتهما بمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت الثلاثاء الماضي بملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهي المباراة التي إنتهت بخسارة مانششستر يونايتد بهدفين دون مقابل.

وسيغيب الثنائي مارسيال ولينجارد عن مباريات مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وليفربول يوم 24 من الشهر ذاته بمسابقة الدوري الإنجليزي.

فى حين تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي في مباراة باريس سان جيرمان المحدد لها السادس من مارس القادم بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس" في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.