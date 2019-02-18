اونلاين | اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

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اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على تشيلسي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر أمام تشيلسي والحفاظ على آماله في الخروج من الموسم الحالي ببطولة في ظل إبتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وتضاؤل آماله في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ودع مسابقة كأس الرابطة مبكراً.

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

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وكان تشيلسي تغلب على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما يوم 19 مايو الماضي بملعب "ويمبلي"، سجله النجم البلجيكي هازارد.

ويتطلع مانشستر يونايتد لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها الثلاثاء الماضي بملعب "أولد ترافورد" ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا أما تشيلسي وعلى الرغم من فوزه الخميس الماضي خارج على ملعبه أمام مالمو السويدي بنتيجة 2 – 1 في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، لا يزال يعاني من أثار الهزيمة المذلة (6-0) أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويفتقد مانشستر يونايتد لخدمات الثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون