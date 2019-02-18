اونلاين | مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر 18 فبراير في كاس الاتحاد الانجليزي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

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مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر 18 فبراير في كاس الاتحاد الانجليزي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

سنوفر لكم البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم، يلا شوت بث مباشر للقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد اون لاين مجاناً بدون أى تقطيع وبأعلى جودة ممكنة HD، حيث سيتم نقل المباراة على شاشة قناة بي ان سبورت وسيعلق المعلق الرياضي رؤوف خليف على اللقاء.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر 18 فبراير في كاس الاتحاد الانجليزي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

يفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه من أجل احتضان موقعة مرتقبة في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر 18 فبراير في كاس الاتحاد الانجليزي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

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وتنطلق موقعة مانشستر يونايتد بقيادة جونار سولسكاير ونظيره تشيلسي بقيادة ماوريتسيو ساري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر 18 فبراير في كاس الاتحاد الانجليزي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

ومن المقرر أن تذاع المباراة المهمة بين مان يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف في مهمة صعبة للغاية على الفريقين.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر 18 فبراير في كاس الاتحاد الانجليزي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

وستكون مواجهة البلوز والشياطين الحمر منتظرة لجماهير الفريقين خاصة بعد العروض المخيبة في الآونة الأخيرة سواء لزملاء الفرنسي بول بوجبا الذي تعرض لخسارة مذلة على ملعب أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، أو لزملاء البلجيكي إيدين هازارد الذين تلقوا في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزية هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة قبل أن يستعيد توازنه في الدوري الأوروبي بفوز خارج ملعبه أمام مالمو السويدي.