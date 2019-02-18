اونلاين | بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد - تشيلسي اليوم الاثنين 18 فبراير (كاس الاتحاد الانجليزي)

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بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد - تشيلسي اليوم الاثنين 18 فبراير (كاس الاتحاد الانجليزي)

سنوفر لكم البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم، يلا شوت بث مباشر للقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد اون لاين مجاناً بدون أى تقطيع وبأعلى جودة ممكنة HD، حيث سيتم نقل المباراة على شاشة قناة بي ان سبورت وسيعلق المعلق الرياضي رؤوف خليف على اللقاء.

بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد - تشيلسي اليوم الاثنين 18 فبراير (كاس الاتحاد الانجليزي)

يفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه من أجل احتضان موقعة مرتقبة في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين.

بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد - تشيلسي اليوم الاثنين 18 فبراير (كاس الاتحاد الانجليزي)

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وتنطلق موقعة مانشستر يونايتد بقيادة جونار سولسكاير ونظيره تشيلسي بقيادة ماوريتسيو ساري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر.

بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد - تشيلسي اليوم الاثنين 18 فبراير (كاس الاتحاد الانجليزي)

ومن المقرر أن تذاع المباراة المهمة بين مان يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف في مهمة صعبة للغاية على الفريقين.

بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد - تشيلسي اليوم الاثنين 18 فبراير (كاس الاتحاد الانجليزي)

وستكون مواجهة البلوز والشياطين الحمر منتظرة لجماهير الفريقين خاصة بعد العروض المخيبة في الآونة الأخيرة سواء لزملاء الفرنسي بول بوجبا الذي تعرض لخسارة مذلة على ملعب أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، أو لزملاء البلجيكي إيدين هازارد الذين تلقوا في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزية هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة قبل أن يستعيد توازنه في الدوري الأوروبي بفوز خارج ملعبه أمام مالمو السويدي.