اونلاين | الشياطين الحمر بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 18-2-2019 كورة لايف kora live

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الشياطين الحمر بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 18-2-2019 كورة لايف kora live رابط سريع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اون لاين اليونايتد يدخل لقاء اليوم وهو قادم من هزيمة في مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة ن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي. الشياطين الحمر بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 18-2-2019 كورة لايف kora live كول كورة مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد كورة لايف Advertisements على الجانب الأخر كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق في الدوري أمام مانشستر سيتي وتلقوا هزيمة كبيرة بنتيجة (0-6)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

الشياطين الحمر بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 18-2-2019 كورة لايف kora live

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2"، اليوم الإثنين 18 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء.

الشياطين الحمر بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 18-2-2019 كورة لايف kora live

وخسر مانشستر يونايتد، في مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، والتي أقيمت الثلاثاء 12 فبراير في ذهاب دوري أبطال أوروبا، كما يحل الفريق المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس في دوري الأبطال، ومن المقرر أن يقابل "مان يونايتد" نظيره ليفربول يوم 24 فبراير الجاري.