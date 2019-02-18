اونلاين | بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

البطولة : كأس الإتحاد الإنجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

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المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

سنضيف لكم يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اونلاين قبل بداية المباراة بدقائق.

المباراة تأتي بعد خسارة مانشستر يونايتد على أرضه الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين دون رد.

بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي