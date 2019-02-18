اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم | تابع لايف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | بث مباشر الآن kor

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم | تابع لايف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | بث مباشر الآن kor

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم | تابع لايف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | بث مباشر الآن kor

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم | تابع لايف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | بث مباشر الآن kor

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

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البطولة : كأس الإتحاد الإنجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم | تابع لايف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | بث مباشر الآن kor