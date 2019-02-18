اونلاين | لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر | kora online

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لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر | kora online

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2019، في دور الـ 16، سعي المان يونايتد إلي الفوز في لقاء اليوم ، علي منافسة تشيلسي ، مانشستر يونايتد يحاول أن يتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها الثلاثاء الماضي بملعب أولد ترافورد أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا ، فريق تشيلسي بعاني خصوصا بعد هزيمة كانت من المعيار الثقيل امام مانشستر سيتي ، التي انتهت بنتيجة 6 دون رد.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر | kora online

نحن في الخليج 365 الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر في لقاء اليوم الاثنين 18 / يناير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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تشكيلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

بدأ الحديث حول التشكيل الخاص بفريق البلوز ، والتي سيكون بمشاركة عدد من النجوم في الفريقين.

من المتوقع أن يبدأ تشيلسي مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد بالتشكيل التالى:

المرمى دى خيا.

الدفاع لوك شو _ روديجر _ ليندلوف _ أزبيلكويتا.

الوسط كانتى _ بوجبا _ جورجينيو.

الهجوم هازارد _ هيجواين _ راشفورد.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر | kora online