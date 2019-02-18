اونلاين | bein sport HD بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 online live

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد، وتنقل المباراة في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت.

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الإتحاد الإنجليزي.

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bein sport HD بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 online live

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2"، غدا الاثنين 18 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء.

bein sport HD بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 online live

وخسر مانشستر يونايتد، في مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، والتي أقيمت الثلاثاء 12 فبراير في ذهاب دوري أبطال أوروبا، كما يحل الفريق المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس في دوري الأبطال، ومن المقرر أن يقابل "مان يونايتد" نظيره ليفربول يوم 24 فبراير الجاري.