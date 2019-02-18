اونلاين | رابط مجاني اليونايتد ضد تشيلسي يلا شوت كول كورة مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد كورة لايف

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رابط مجاني اليونايتد ضد تشيلسي يلا شوت كول كورة مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد كورة لايف

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على الجانب الأخر كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق في الدوري أمام مانشستر سيتي وتلقوا هزيمة كبيرة بنتيجة (0-6)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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رابط مجاني اليونايتد ضد تشيلسي يلا شوت كول كورة مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد كورة لايف

رابط مجاني اليونايتد ضد تشيلسي يلا شوت

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد، وتنقل المباراة في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت.

رابط مجاني اليونايتد ضد تشيلسي يلا شوت كول كورة مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد كورة لايف