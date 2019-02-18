انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرب "أسود الرافدين" يعد الجماهير ببلوغ مونديال قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 08:18 مساءً - أكد مدرب منتخب العراق، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، أن هدفه يكمن في خلق جيل كروي يكون قادراً على بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها دولة قطر شتاء عام 2022.

وقال كاتانيتش في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، في مقر اتحاد الكرة العراقي، إن منتخبه لم يكن رقماً سهلاً في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي أسدل الستار عليها مطلع فبراير الجاري، رغم قصر مدة الإعداد.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي ودّع البطولة القارية بسبب بعض التفاصيل المعقدة، موكداً أنه لم يخطط لخطف كأس آسيا 2019؛ وإنما تطوير الكرة العراقية، وخلق جيل قادر على بلوغ مونديال قطر.

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وكان المنتخب العراقي قد بلغ ثمن نهائي البطولة الآسيوية بحلوله ثانياً في المجموعة الرابعة من فوزين وتعادل، قبل أن يخرج على يد نظيره القطري (0-1)، الذي تُوّج باللقب لاحقاً بسبعة انتصارات متتالية من المباراة الافتتاحية وحتى النهائية.

ولفت إلى أنه سيضم وجوهاً جديدة إلى المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، لبناء فريق قوي "يستطيع الصمود في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022"، مطالباً الجماهير ووسائل الإعلام بمنح الجهاز الفني الوقت الكافي، والتحلي بالصبر من أجل التخطيط بهدوء لمستقبل أفضل لمنتخب العراق.

وكشف المدرب السلوفيني بعضاً من الأجواء التي رافقت المنتخب في كأس آسيا، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين داخل فندق إقامة المنتخب "ولد ضغطاً كبيراً على اللاعبين"، علاوة على أن فندق الإقامة في أبوظبي كان قريباً من المطار.

تجدر الإشارة إلى أن كاتانيتش تولى تدريب "أسود الرافدين"، منتصف أغسطس 2018، بعقد يمتد إلى 3 سنوات كاملة.