انت الان تتابع تفاصيل خبر هؤلاء النجوم الأكثر تأثيراً في أوروبا.. أين حلّ "صلاح"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 08:18 مساءً - تصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أيقونة" نادي برشلونة الإسباني قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً مع أنديتهم بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية الموسم الكروي الحالي (2018-2019).

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "البرغوث" الأرجنتيني يتصدر القائمة بمساهمته بـ32 هدفاً مع برشلونة، بواقع 22 هدفاً، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وحلّ "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو ثانياً بمساهمته بـ27 هدفاً مع فريقه يوفنتوس الذي انتقل إليه صيف العام الفائت قادماً من ريال مدريد، بواقع 19 هدفاً و8 تمريرات حاسمة.

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وظهر الفتى المتألق كيليان مبابي، الذي تُوّج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب واعد، في القائمة بتسجيله 19 هدفاً مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، علاوة على قيامه بـ6 تمريرات حاسمة لرفاقه اللاعبين.

وجاء العاجي نيكولاس بيبي رابعاً لدوره الكبير مع ليل الفرنسي؛ إذ أحرز 16 هدفاً وساهم بتسجيل 8 أهداف لزملائه، ليتفوق على النجم المصري محمد صلاح، الذي حلّ خامساً في القائمة بعدما زار شباك المنافسين في 17 مناسبة، علاوة على قيامه بـ7 تمريرات حاسمة.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي يتصدر قائمة المتنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي"، التي تُمنح سنوياً للاعب الأكثر إحرازاً للأهداف في الدوريات الأوروبية في موسم واحد، وسط مُطاردة لرونالدو ومبابي، مع إمكانية دخول "الملك المصري" في السباق في حال زاد عدد أهدافه في الفترة المقبلة.