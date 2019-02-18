شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي لسواريز قبل موقعة ليون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يسعى الدولي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، لتحطيم رقمه السلبي بعدم التسجيل خارج قواعد "كامب نو"، في المباراة المرتقبة مع مضيفه ليون الفرنسي مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن الرقم السلبي لسواريز ، حيث قالت في تقريرها اليوم أن "سواريز يعاني من إحراز الأهداف في المباريات التي تقام خارج ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا".

وتابعت الصحيفة: "سواريز فشل في التسجيل في أخر 3 مواسم، حيث يعود أخر هدف أحرزه الأوروجواياني لعام 2015 أمام روما الإيطالي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأولمبيكو"، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق".

وأضافت الصحيفة: "وظهر سواريز بأسوء أداء له طوال الموسم، في مباراة بلد الوليد في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، والتي أنتهت بفوز صعب للبارسا بنتيجة هدف دون مقابل".