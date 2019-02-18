شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان كلمة سر تشيلسي للإطاحة بالمانيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام بعد أقل من ساعة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ستفامفورد بريدج لحساب مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الإتحاد الأنجليزي لكرة القدم حيث يأمل البلوز في مصالحه الجماهير بعد السداسية المذلة التي تلقاها الفريق أمام السيتزينز والفوز الهزيل على مالمو أوروبياً.

في الوقت الذي يرغب فيه اليونايتد أن يتغلب على الخسارة التي تعرض لها الفريق في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء على أرضه ووسط جمهوره على الرغم من أن الفريق كان يمر بفترة رائعة قبل السقوط الأوروبي.

وفي السطور المقبلة ننشر لكم الطريقة التي وضحها باريس سان جيرمان عن مانشستر يونايتد والتي من شأنها قادرة على التأهل بالبلوز للدور ربع النهائي.

بول بوجبا

يعتبر الفرنسي واحد من أهم مفاتيح اللعب التي يتوفر عليها النرويجي سولسكاير خاصةً وأنه من الركائز الأساسية التي توهجت فور رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو كما أن اللاعب يقدم مع مدربه الجديد أرقام رائعة بعد تمكنه من إحراز ثمانية أهداف وصناعة خمسة آخرين خلال إحدى عشرة مباراة في جميع البطولات.

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وخلال لقاء باريس سان جيرمان نجح توماس توخيل في فرض رقابة لصيقة على بوجبا عن طريق المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي لعب في وسط الملعب لمنع تحركات اللاعب الفرنسي طوال المباراة بل ووقف بطل العالم عاجزاً عن مساعدة فريقه بالتسجيل أو حتى الصناعة.

ويتوجب على ساري أن يقوم بنفس الطريقة التي قام بها توخيل وهي تكليف لاعب من وسط ملعب البلوز كحائط صد لمنع بوجبا من التقدم للامام ويمكن للفرنسي كانتي القيام بهذا الدور على نحو رائع خاصةً بعد تغيير مركزه لأكثر من مره هذا الموسم وتقليل المهامة الدفاعية التي كانت ملقاه على عاتقه.

وسيتوجب على كانتي إبقاء بوجبا بعيداً عن مناطق الخطورة الخاصة بتشيلسي وسيساعد القصير المكير في تنفيذ مهمته على اكمل وجه غياب الثنائي الهجومي جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال للإصابة ولن يكون في الخط الهجومي سوى ماركوس راشفورد.

وفي الدور الأول من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم نجح كانتي في إستخدام نفس الطريقة لإيقاف تقدم الأسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي ومنعه من التقدم إلى الأمام الأمر الذي ساهم في فوز البلوز بهذه المباراة بثنائية نظيفة.

فهل يقدر كانتي على إيقاف خطورة مواطنه بوجبا أم أن الأخير له رأي آخر وسيأخذ بيد فريقه للدور ربع النهائي ؟ إجابة السؤال عقب إنتهاء المباراة.