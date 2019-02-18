شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يخشى مصير الموسم الماضي أمام روما والان مع التفاصيل

الخليج 365- عبر الأسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، عن تقديره لفريق ليون الفرنسي قبل المواجهة التي تجمع بينهم غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "لدي الكثير من الاحترام لليون، نعلم نتائجهم الرائعة ضد باريس والسيتي ولكنها مباريات مختلفة".

وواصل، " دوري ابطال اوروبا يختلف من دور المجموعات لمراحل خروج المغلوب ونحن ندرك ما يمكنهم فعله، لذا يجب ان نكون حذرين و ان لا نرتكب الاخطاء مثل اقصاء الموسم الماضي أمام روما الإيطالي".

وتابع، "نحن نتوقع نسخة كبيرة من ليون، خاصة أنهم لم يخسروا اي لقاء في دوري المجموعات لديهم فريق قوي و امام جمهورهم يريدون الفوز".

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وشدد، "من المهم جداً التسجيل هنا في ليون، والحصول على نتيجة جيدة والتسجيل يمنحك خيارات جيدة للغاية، حتى لو خسرت فان التسجيل يوفر لك خيارات للعودة في الاياب".

وأضاف بوسكيتس، "دوري الابطال بطولة مختلفة ما قمنا به حتى الان غير كافي لكن طموحنا كبير، نحن الان في دوري الاقصائي و الامر يختلف عن المجموعات".

أوضح، " كانت مشكلتنا دائماً في الخروج عندما نلعب خارج ملعبنا في السنوات الاخيرة، يجب ان نكون أكثر صلابة وان نعرف كيف نعاني وان نكون فريق متماسك وصعب، سنحاول التنافس بشكل أفضل والحصول على نتيجة جيدة".

وأتم بوسكيتس حديثه، " كان شهر صعب بمباريات صعبة لكن هدفنا هو الوصول للمباريات الحاسمة في افضل حال، صحيح ان مستوانا انخفض قليلا لكن هذا يحدث لجميع الفرق، نحن في وضعية مريحة في الليجا لكن الان نحن في منافسة مغايرة تماما، نهدف للفوز غدا و التأهل".