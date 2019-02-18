شكرا لقرائتكم خبر عن البدلاء كلمة السر في موقعة تشيلسي ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الأثنين مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الأنجليزي الممتاز لكرة القدم ودائماً ما تعتبر تلك المباريات بمثابة المتنفس الوحيد من أجل التأكيد على مكانتهم وإبراز مهارتهم الكبيرة.

الأمور تبدو مغايرة قبل مباراة اليوم حيث سيتعين على سولسكاير وساري التفكير كثيراً قبل الزج بالبدلاء خاصةً وأن الفريقين يجب عليهم إظهار ردود فعل قوية بعد الأداء الباهت الذي قدمه البلوز أمام مانشستر سيتي والخسارة بسداسية في الوقت الذي سقط فيه المانيو أمام باريس سان جيرمان في إختبار دوري أبطال أوروبا.

المهاجمين تنتظر

كأس الاتحاد الانجليزي من الأولويات التي يرغب سولسكاير في التتويج بها لتكون الأولى له مع الفريق الذي تولى القيادة الفنية له عقب إقاله البرتغالي جوزيه مورينيو لمحو اللقاء السيء الذي لعبه الفريق أمام البي إس جي والسقوط في معقل أولد ترافورد بثنائية نظيفة وتقليص فرص الوصول للدور المقبل.

ويبتعد المانيو بشكل كبير عن صدارة ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم ويسعى إلى إثبات الذات بالإستمرار في بطولة الكأس والتي تعتبر عامل من عوامل الحسم التي ستحدد بشكل كبير مصير النرويجي سواء بالبقاء على رأس القيادة الفنية أو الرحيل.

ويأمل الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو في الظهور منذ البداية بالتشكيلة الاساسية بعد تأكد غياب الثنائي جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال حيث يأمل التشيلي في الرد على المشككين بعد سقوطه في جميع الإختبارات التي خاضها مع فريقه هذا الموسم على الرغم من أنه يحصل على أعلى أجر في الفريق.

في الوقت الذي خرج فيه لوكاكو من حسابات سولسكاير على الرغم من أنه كان يشارك بصفة أساسية مع البرتغالي جوزيه مورينيو ، لكن فرص مشاركة الثنائي معاً ستكون صعبة خاصة مع إقتراب خوان ماتا من الظهور بصورة أساسية إلى جانب راشفورد وواحد من الثنائي راشفورد أو لوكاكاو.

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لاعبي الوسط الأكثر حظوظاً

وفي خط الوسط ينتظر البرازيلي فريد الحصول على فرصة للظهور بشكل أساسي بعد إستبعاده في أكثر من مباراه مع صديقه في نفس المركز اللاعب سكوت مكتوميناي حيث سيبدأ الثنائي أندير هيريرا وبول بوجبا مع ماتيتش أو فريد وجميع الخيارات متاحه لدى سولسكاير.

بدلاء تشيلسي على الرادار

الأمور في تشيلسي تبدو أسهل حيث ينتظر بعض البدلاء فرصة ظهورهم بصورة أساسية في هذا اللقاء حيث دائماً ما يعتمد ساري على إجراء تغييرات كثيرة على تشكيلته الأساسية في كل مباراة ففي أخر لقاء خاضه ساري أمام مالمو السويدي في الدوري الأوروبي أشرك بعض البدلاء.

وربما يصر في هذا اللقاء على الارجنتيني جونزالو هيجواين الأمر الذي يعني جلوس أوليفيه جيرو على مقاعد البدلاء إلى جانب كالوم هودسون وأودي على مقاعد البدلاء تمهيداً للزج بهم في الشوط الثاني حسب مقتضيات المباراة ولم يختلف الأمر كثيراً ففي خط الدفاع سيجلس ألونسو بديلاً لإيميرسون بالميري الذي شارك أوروبياً.

كما سيكون روديجر أقرب للمشاركة أساسياً من الدنماركي أندرياس كريستينسن ، ويعتبر جاري كاهيل أكبر الخاسرين في بدلاء الفريقين خاصةً بعدما رفض الإنتقال إلى أي فريق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على الرغم من إبتعاده عن التشكيل الأساسي لفترة طويلة.

فهل يقدر البدلاء على إحداث الفارق في حالة مشاركتهم أساسياً أم أن ساري وسولسكاير لهم رأي آخر ؟