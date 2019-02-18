شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. "أجايي" لاعب للأهلي المصري لـ2022 والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365- نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في تجديد تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأحمر.
وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، نجح في تجديد عقد أجاي، لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وقال عبد الحفيظ، إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده, وهو ما توافق مع رغبه النادي للبقاء عليه خلال الفترة القادمة.
ويعتبر أجايي رابع لاعب يقوم الأهلي بتمديد تعاقده في الفترة الحالية بعد التونسي علي معلول وكريم نيدفيد وعمرو السولية.
وانتقل أجايي للنادي الأهلي في صيف 2016 قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، وقدم أداء أكثر من رائع مما جعل النادي يمدد تعاقده.
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