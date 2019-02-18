شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين يوفنتوس وانتر ميلان بسبب الثنائي الأرجنتيني والان مع التفاصيل
الخليج 365- تحدث فابيو باراتيسي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي عن إمكانية ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب انتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال باراتيسي عن التعاقد مع إيكاردي، "سنتحدث عن ذلك في يونيو، سنرى في الصبف القادم".
ومن جانبه رد بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لانتر ميلان في تصريحات لسكاي سبورت، "لا ننوي بيع إيكاردي، سيبلى بلاء حسنا في المستقبل".
ووعلق ماروتا على تصريحات باراتيسي حول إمكانية التعاقد مع إيكاردي في يونيو، " ينطبق الأمر نفسه على ديبالا، سنرى ما سيفعله في يونيو أيضا".
وتشهد الفترة الحالية أزمة كبيرة بين إيكاردي وانتر ميلان، الذي تم سحب شارة القيادة منه بسبب عدم تجديد تعاقده مع النيراتزوري، فيما ربطت بعض التقارير رحيل ديبالا نهاية الموسم بعد مشاكل مع مدرب اليوفي إليجري.
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