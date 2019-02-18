شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن الأزمة الدفاعية للريدز قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365- يستضيف ملعب "الأنفليد" معقل ليفربول، مساء غدًا الثلاثاء، مواجهة مصيرية مشتعلة بين الريدز الأنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المصابين قبل المواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكشف كلوب عن الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن لوفرين تدرب بالأمس مع المجموعة وسنرى غدًا إمكانية مشاركه أم لا، كما أن شاكيري لاعب وسط الفريق تدرب مع المجموعة وظهر بشكل جيد.
ويغيب الهولندي الدولي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول عن مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف، بينما سيغيب جو جوميز بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول لحاق لوفرين.
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