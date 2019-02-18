شكرا لقرائتكم خبر عن كوفاتش يكشف موقف كومان من المشاركة أمام ليفربول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن مدى إمكانية مشاركة الدولي الفرنسي كنجسلي كومان أمام ليفربول الإنجليزي، في المواجهة المرتقبة بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب"أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وقال "كوفاتش" في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: " كومان في حالة جيدة الآن، ولكن علينا التأكد من تعافيه من الإصابة نهائياً، ونحن مطمئنون لما يقوم به الطاقم الطبي من أجل لحاق اللاعب بمباراة الغد".

وتعرض كومان لإصابة قوية في الكاحل الإيسر، في مباراة بايرن ميونيخ أمام نظيره أوجسبورج، والتي أنتهت بتفوق البايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري الألماني، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وكشفت عن مدي الضعف الدفاعي الذي يعاني منه البافاري أمام الثلاثي الهجومي القوي للريدز المتمثل في المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ويذكر أن البايرن تأهل لدور الـ 16 بعد تصدره للمجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، وجاء أياكس الهولندي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما احتل بنفيكا البرتغالي المركز الثالث برصيد 7 نقاط ليلتحق بمنافسات الدوري الأوروبي، وتذيل أيك أثينا اليوناني المجموعة بدون نقاط.