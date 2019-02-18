شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير..7 شواهد تؤكد تكرار مأساة سقوط جيرارد مجددًا والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_يحلم كل مشجع لليفربول باليوم الذي يفوز فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عامًا، خاصة أن ليفربول لم يفز بالبطولة منذ تغيير مسماها الذي أصبح "بريمرليج".

وكان ليفربول قريبًا جدا من تحقيق هذا الحلم في موسم 2014 مع المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز، حيث كان يتصدر جدول الترتيب منذ بداية الموسم وحتي المراحل الأخيرة من عمر البطولة.

لكن سقوط جيرارد في مباراة تشيلسي الذي استغله المهاجم السنغالي للبلوز "ديمبا با" واحرز هدف قتل المباراة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، مع عدم قدرة الفريق علي تجاوز صدمة هذه المباراة، جعل ليفربول يهدي مانشستر سيتي لقب الدوري علي طبق من ذهب.

وحتي الأن ينافس ليفربول علي لقب البريمرليج من جديد، حيث يحتل وصافة الترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف، ومانشستر سيتي قد لعب أكثر من ليفربول بمباراة.

ويمني جماهير ليفربول أنفسهم بعدم تكرار سيناريو موسم 2014، رغم وجود عدة شواهد تؤكد إلى تكرار الموسم الأسود بالنسبة لجماهير الريدز.

1_موسم 2014 احتل لويس سواريز صدارة هدافي البريمرليج

موسم 2019 حتي هذه اللحظة محمد صلاح هو هداف البريمرليج

Advertisements

2_ موسم 2014 فاز ليفربول علي الفريق اللندني "أرسنال" بنتيجة 5\1، وقد انهي الشوط الأول بالتقدم برباعية، وهو نفس ما حدث هذا الموسم أيضًا.

3_ موسم 2014 كان ليفربول هو بطل الشتاء، وكان منافسه الأول خو مانشستر سيتي، وتكرر هذا الأمر أيضًا هذا الموسم.

4_ موسم 2014 خسر ليفربول من مانشستر سيتي بنتيجة 2_1 في ملعب الاتحاد، وهي نفس نتيجة هذا الموسم علي نفس الملعب.

5_ موسم 2014 هبط كلا من كارديف سيتي وفولهام لدوري الدرجة الأولي، وهما نفس الفرق الأقرب للهبوط هذا الموسم.

6_ أخر مرة فاز بجائزة لاعب ومدرب الشهر من فريق ليفربول كان موسم 2014، حيث فاز بهم ستوريدج، و رودجرز، وهذا الموسم تكرر نفس الأمر حيث فاز فان دايك وكلوب بنفس الجائزة في نفس الشهر.

7_ التقي ليفربول مع تشيلسي في ليلة سقوط جيرارد الشهيرة في شهر أبريل، وسيواجه ليفربول فريق تشيلسي هذا الموسم في شهر أبريل أيضًا.

في النهاية هل تصدق الشواهد ويخسر فريق ليفربول اللقب في الجولات الأخيرة، أم لاعبي ليفربول لهم رأي أخر؟