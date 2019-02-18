شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يكشف طريقة إيقاف صلاح قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، إلى المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء، في ذهاب الجولة الـ16 من عمر دوري الأبطال، وذلك على ملعب "الأنفليد".

ومنذ اقتراب تلك الموقعة المصيرية خرج كلا من نجوم الفريقين في تصريحات خاصة باللقاء المرتقب، حيث أبدى الألماني المخضرم مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، جاهزيته للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال نوير في تصريحات قبل المواجهة: “أعتقد أننا نعرف كلوب و نعرف أسلوبه، و هو يعرف بايرن ميونخ كذلك، لا أحد في وضع أفضل نحن نعرفه، وهو يعرفنا”.

وأشار الحارس الألماني: “رأينا كيف يلعب ليفربول ضد المنافسين، لديهم هجمات مضادة سريعة لكننا نعرف كيف نسيطر عليهم، علينا أن نزيد عليهم الضغط، ولدينا خطة جيدة عندها سنتمكن من السيطرة على دفاعنا والحفاظ على شباكنا”.

وأضاف: “سأراقب الطريقة التي يتحرك بها المهاجمون، لاعبو بايرن ميونيخ يعرفزون يورجن كلوب وطريقة لعبه حيث قضى 14 عامًا في الدوري الألماني مع ماينز وبروسيا دورتموند”.