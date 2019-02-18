انت الان تتابع الكاف يوقع عقوبات جديدة على الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فرض عقوبات على النادى الإسماعيلى على خلفية أحداث مباراته أمام فريق الإفريقى التونسى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى شهدت قيام جماهير الدراويش بإلقاء زجاجات المياه على حكم المباراة بعد هزيمة الفريق بهدفين مقابل هدف، بتغريمه 40 ألف دولار، مع إقامة مبارتين دون جمهور، مع إيقاف التنفيذ فى إحداهما على أن تقع العقوبة فى حالة تكرار أحداث شغب أخرى من قبل الجماهير خلال مباريات الفريق بالبطولة الحالية.

ولم تشمل العقوبة نقل مباريات الفريق إلى ملعب بديل، ولكن سيتم نقلها بسبب إغلاق ملعب الإسماعيلية، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث أدى ذلك القرار لنقل مباريات الفريق إلى ملعب برج العرب. وكان الكاف قد أرسل خطابًا إلى النادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية بعودة الدراويش مجددا إلى منافسات دوري

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