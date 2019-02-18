انت الان تتابع التقرير الطبي يحسم مصير مؤمن زكريا مع «أُحد» السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
محمد العلوي المشرف العام على الكرة في نادي أحد السعودي، أكد في تصريحات خاصة لاستوديو «93.7»، أن مؤمن زكريا سيخضع لفحوصات طبية أخيرة لتحديد الموقف النهائي له سواء باستمرار عقد إعارته مع النادي أو فسخ التعاقد. وأوضح العلوي، أن "مؤمن" مصاب منذ أن تم التعاقد معه ولم يستفد منه النادي ولم يشارك في التدريبات، ولم يتعرض لأي إصابة بقميص أحد. وشدد المشرف العام على الكرة بأحد، أنه يتمنى أن يؤكد التقرير الطبي الذي سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أيام على الأكثر جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات للاستفادة منه.
وعن أحمد جمعه مهاجم الفريق القادم من المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة أكد العلوي، أنه يقدم مستوى جيدا ويحظى بثقة جماهير النادي، متوقعا أن يسعى النادي لتجديد الإعارة بنهاية الموسم الحالي. كان نادي أحد السعودي قد تعاقد مع مؤمن زكريا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حتى نهاية الموسم،
وعن أحمد جمعه مهاجم الفريق القادم من المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة أكد العلوي، أنه يقدم مستوى جيدا ويحظى بثقة جماهير النادي، متوقعا أن يسعى النادي لتجديد الإعارة بنهاية الموسم الحالي.
كان نادي أحد السعودي قد تعاقد مع مؤمن زكريا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حتى نهاية الموسم، مقابل 150 ألف دولار يحصل عليها النادي الأهلي، لكن اللاعب لم يشارك في تدريبات الفريق منذ الإعلان عن التعاقد معه.
وفي حالة فسخ العقد سيعود للقاهرة مرة أخرى لكنه لن يستطيع المشاركة مع الأهلي في أي مباراة وسينتظر حتى نهاية الموسم للعودة مرة أخرى لقائمة الفريق، وهو نفس الموقف الذي تعرض له صالح جمعة خلال الدور الأول بعد أن قام الفيصلي السعودي بفسخ تعاقده وانتظر اللاعب حتى فترة الانتقالات الشتوية ليتم قيده في قائمة الأهلي مرة أخرى.
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