انت الان تتابع ميسي يتفوق على محمد صلاح في الأكثر تأثيرًا بأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
تصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، قائمة تضم أكثر 5 لاعبين تأثيرًا مع فرقهم بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في الموسم الجاري، ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الإثنين، تقريرًا بالفيديو يشير إلى أنَّ ميسي يتصدر القائمة بمساهمته في 32 هدفًا، بواقع 22 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة، فيما أتي في المركز الثاني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بتسجيل 19 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة، يليه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بتسجيل 19 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.
وحل في المركز الرابع الإيفواري نيكولا بيبي، مهاجم نادي ليل الفرنسي بـ16 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة، فيما حلّ في المركز الخامس، الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بتسجيل 17 هدفًا، و7 تمريرات حاسمة. يشار إلى أن يوفنتوس يجهز 175 مليون جنيه إسترليني، لضم محمد صلاح، وسيكون صاحب الـ26 عامًا
يشار إلى أن يوفنتوس يجهز 175 مليون جنيه إسترليني، لضم محمد صلاح، وسيكون صاحب الـ26 عامًا بديلا للأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، نظرًا لأن ديبالا صاحب الـ25 عامًا، يقدم أداءً مهزوزًا حتى الآن برفقة البيانكونيري.
ويتقاسم محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي، حيث أحرز كل منهما 17 هدفًا، كما أن صلاح يقود الريدز نحو إحراز لقب البريميرليج، حيث يحتل الليفر المركز الثاني خلف السيتي بفارق الأهداف، علمًا بأن السيتي لعب مباراة أكثر.
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