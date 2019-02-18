انت الان تتابع الأهلي يمدد عقد جونيور أجايي لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

نجح مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمديد التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، لينتهي تعاقده عام 2022، وعلمت "التحرير" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب لتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء ووقع على عقد الجديد لمدة موسمين أخرين. وعقد مدير الكرة عدة جلسات مع جونيور أجايي من أجل إقناعه على غرار تمديد تعاقد الثلاثي علي معلول الذي ينتهي 2022 وكريم نيدفيد الذي يمتد عقد الجديد حتى 2025 وعمرو السولية الذي ينتهي تعاقده في 2022.

وانضم أجايي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر 2 ونصف المليون دولار بترشيح من الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق، لكنه نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر، وأصبح أحد أهم العناصر في الفريق، في ظل ما يمتلكه اللاعب من قدرات على اللعب في أكثر من

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