العين الإماراتي يعين مدرب الأهلي المصري السابق

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صورة أرشيفية لخوان كارلوس غاريدو مع الأهلي المصري

أعلن العين حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي، تعيين الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا له حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تمديد العقد "بالتوافق بين الطرفين".

وكان العين قد أعلن في نهاية الشهر الماضي إنهاء عقد زوران ماميتش بالتراضي، رغم أن المدرب الكرواتي قاد الفريق لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وأضاف العين عبر موقعه على الإنترنت، الاثنين: "يعلن نادي العين رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لقيادة فريق الكرة الأول حتى نهاية الموسم الحالي قابل للتمديد بموافقة الطرفين".

وتابع النادي في بيانه: "تقرر أن يدشن المدرب الإسباني مهمته مع الزعيم بداية من الحصة التدريبية المسائية اليوم، في إطار التحضيرات لمواجهة النصر المقررة يوم السبت 23 فبراير الجاري، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري".

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وقاد غاريدو (49 عاما) الرجاء البيضاوي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي في نوفمبر الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد الخسارة 2-صفر في الرباط من النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الثمانية بكأس العرب في نهاية يناير.

وسبق لغاريدو أن درب الأهلي المصري لموسم واحد 2014-2015، حيث أحرز مع لقبي كأس الاتحاد الأفريقي وكأس السوبر المصري.

ويحتل العين المركز الثاني بالدوري الإماراتي، بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر، ويطمح لتقليص الفارق والعودة للمنافسة تحت إشراف غاريدو.