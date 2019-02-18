الان تتابع مدرب النصر: سلاحنا الجمهور أمام أجمك الأوزبكي #النصر_أجمك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365

قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، إن مباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكي غدا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا مهمة، مضيفا: “ليس لدينا خيار سوى الفوز ونعرف أن أمامنا خصم صعب ولديه الإمكانيات ويملك لاعبين مميزين ونحن مستعدون للمباراة بشكل جيد ولن نفرط فيها”.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أهمية دعم الجماهير خاصة وهي العامل الأهم في المباراة، مضيفا: “اللاعبون سيقدمون ما لديهم من أجل الظفر بالفوز الذي سيسعد الجماهير وسنحترم الخصم والتركيز داخل الملعب”.