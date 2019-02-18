الامارات | فحص طبي للغافري يحدد مشاركته أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي للغافري يحدد مشاركته أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب وسط فريق الوحدة سلطان الغافري ل " الإمارات اليوم " إنه سيجري فحصا طبيا صباح غد الثلاثاء على العضلة الأمامية للفخذ الأيمن لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة فريقه أمام الوصل يوم الخميس المقبل على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الخليج العربي.
وتعرض الغافري للإصابة في الدقيقة 34 من الشوط الأول من مباراة الوحدة مع دبا الفجيرة وخرج بسببها من الملعب ولم يكمل المباراة.
واستأنف فريق الوحدة تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب أكاديمية الناشئين بالشهامة تحت قيادة المدير الفني الهولندي تين كات ، استعدادا للقاء الوصل ، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يوم واحد بعد مباراة دبا الفجيرة .
ويستعيد الوحدة جهود الثلاثي إسماعيل مطر ومنصور الحربي ومحمد برغش بعد غيابهم عن مباراة دبا للإصابة والايقاف.
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