شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة كل النجوم: فريق ليبرون جيمس يتفوق و«دورانت» أفضل لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل كيفن دورانت، 31 نقطة، واختير أفضل لاعب فى مباراة كل النجوم لينجح فريق النجم ليبرون جيمس فى قلب تخلفه أمام الفريق اليونانى يانيس أنتيتوكونمبو بفارق 20 نقطة ليفوز 178-164 فى النسخة الثامنة والستين من مباراة كل النجوم التقليدية التى تجمع أفضل لاعبى دورى كرة السلة الأميركى للمحترفين.

أقيمت المباراة على ملعب سبكتروم سنتر فى مدينة تشارلوت (ولاية كارولاينا الشمالية) أمام 19070 متفرجا، وتخلفت فيها تشكيلة جيمس بفارق 20 نقطة فى إحدى مراحل المباراة، وأنهت الشوط الأول خاسرة بفارق 13 نقطة (82-95) قبل أن تستجمع قواها بفضل تألق الرباعى كيفن دورانت (31 نقطة)، كلاى طومسون (20)، فى حين أضاف كل من جيمس وكاوهى ليونارد 19 نقطة. واكتفى جيمس هاردن أفضل هداف فى الدورى هذا الموسم وأفضل لاعب فيه الموسم الماضى بتسجيل 12 نقطة.

وعلق دورانت على اختياره أفضل لاعب فى هذه المباراة للمرة الثانية بعد عام 2012: «أن أكون جزءا من هؤلاء العظماء، فأنا أقدر ذلك كثيرا».

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وقال جيمس الذى كان يخوض مباراة كل النجوم للمرة الخامسة عشرة معادلا رقم كوبى براينت «أنا أعشق المنافسة.. عندما ألعب فمن أجل الفوز».

وتألق ثنائى جولدن ستايت ووريرز دورانت وطومسون وقادا فريقهما إلى تسجيل 19 مقابل 2 للفريق المنافس فى إحدى مراحل الربع الثالث قبل أن ينجح الأخير فى تسجيل رمية ثلاثية فى أواخر هذا الشوط ليدرك فريقه التعادل 124-124.

وقال داميان ليلارد أحد أفراد فريق ليبرون «كان الفريق المنافس يسجل بسهولة بالغة. أعرف جيدا أن الأمر يتعلق بمباراة كل النجوم، لكن كان يتعين علينا أن نجعل مهمته أصعب».

«أنتيتوكونمبو أفضل الهدافين» فى المقابل، أنهى أنتيتوكونمبو المباراة كأفضل مسجل فى فريقه مع 38 نقطة، بينها 20 فى الربعين الأولين، وأضاف كل من بول جورج وكريس ميدلتون 20 نقطة، وكل من ستيفن كورى وراسل وستبروك 17 نقطة.

وقال أنتيتوكيمبو «فى أول مباراتين لكل النجوم كنت متوترا بعض الشىء.