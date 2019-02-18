شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يغرم الإسماعيلي 40 ألف دولار.. ومواجهة قسنطينة الجزائري دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تغريم الإسماعيلي 40 ألف دولار، ومشاركة الفريق في مباراته المقبلة ضد شباب قسنطينة الجزائري دون جمهور.

يأتي هذا الموقف بعد رفع عقوبة الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا التي قررها الكاف بعد واقعة الجمهور خلال مباراة الأفريقي التونسي. ويواجه الإسماعيلي شباب قسنطينة يوم السبت المقبل في استاد برج العرب بحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر رسميا إعادة الإسماعيلي إلى دوري أبطال أفريقيا. وخاض الإسماعيلي مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وأمام الأفريقي لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.