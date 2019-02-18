لويس فيجو يثق في ريال مدريد رغم السقوط أمام جيرونا

يثق الاسطورة البرتغالية لويس فيجو، قدرة فريقه السابق ريال مدريد، على المنافسة في جميع البطولات الثلاث التي يخوضها حاليا، رغم الهزيمة المفاجئة على ملعبه أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، كما ينافس النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وأكد فيجو قبل مشاركته في مراسم حفل لوريوس للجوائز في موناكو "هذا العام كان صعبا بعض الشيء خاصة وأن بطولة كأس العالم جرت منذ أشهر قليلة، واللاعبون شعروا بالإنهاك مع فترة الإعداد للموسم الجديد".

وأكمل "الفريق تحسن من الناحية البدنية وهذا يظهر جليا من خلال أدائه ونتائجه في كافة البطولات".

وأوضح "رغم الخسارة أمام جيرونا لا يزال الفريق ينافس في 3 بطولات والأمل قائم في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، رغم الابتعاد ب9 نقاط عن الصدارة".