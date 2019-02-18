فابيو كابليو : ميسي ليس مجرد لاعب بل هو عبقري

صرح فابيو كابيلو المدرب الإيطالي إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اسطورة برشلونة الإسباني ليس مجرد لاعب بل هو عبقري.

وخلال تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو قال كابيلو: "ميسي ليس مجرد لاعب، إنه عبقري، ولكن بمفرده لا يمكنه الفوز بكأس العالم لأن كرة القدم رياضة جماعية".

وردًا على سؤال بشأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قال كابيلو: "يتمتع باهتمام كبير، من الواضح أنه يريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس".

وواصل: "أنطوان جريزمان أيضًا لاعب جيد وذكي، يقدم مستويات جيدة رفقة أتليتيكو مدريد الذي رفض الرحيل عنه، لقد كان قرارًا جيدًا بالنسبة للفريق الإسباني".

جدير بالذكر أن كابيلو قاد تدريب عدة أندية أبرزهم الثلاثي الإيطالي إنتر ميلان وروما ويوفنتوس، وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى منتخبي روسيا وإنجلترا.