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فابيو كابليو : ميسي ليس مجرد لاعب بل هو عبقري

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صرح  فابيو كابيلو المدرب الإيطالي إن النجم  الأرجنتيني ليونيل اسطورة الإسباني ليس مجرد لاعب بل هو عبقري.

وخلال تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو قال كابيلو: "ميسي ليس مجرد لاعب، إنه عبقري، ولكن بمفرده لا يمكنه الفوز بكأس العالم لأن كرة القدم جماعية".

وردًا على سؤال بشأن البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي قال كابيلو: "يتمتع باهتمام كبير، من الواضح أنه يريد الفوز ببطولة مع يوفنتوس".

وواصل: "أنطوان جريزمان أيضًا لاعب جيد وذكي، يقدم مستويات جيدة رفقة أتليتيكو مدريد الذي رفض الرحيل عنه، لقد كان قرارًا جيدًا بالنسبة للفريق الإسباني".

جدير بالذكر أن كابيلو قاد تدريب عدة أندية أبرزهم الثلاثي الإيطالي إنتر ميلان وروما ويوفنتوس، وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى منتخبي روسيا وإنجلترا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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