نادي الهلال السعودي يوجه دعوة لطفل احتفال جوميز

أعدت إدارة العلاقات العامة بنادي الهلال، برئاسة ياسر الطلاسي، مع ذوي الطفل اليتيم ناصر السبيعي، لدعوته ‏لمقر النادي لملاقاة مهاجم الفريق بافيتيمبي جوميز، بناء على رغبة الأخير.

وتفاعل جوميز، لاعب الهلال السعودي، مع الطفل ناصر السبيعي، الذي ظهر في مقطع مصور، وهو يحتفل بهدف سجله في دوري المدارس، على طريقة جوميز "احتفال الأسد".

وكان عصام الشعيبي، مساعد مدرب شباب نادي هجر، قد نشر المقطع عبر حسابه الخاص على "تويتر" وكتب: "فضلت منح الطفل ناصر السبيعي فرصة تسديد هذه الركلة الحرة المباشرة، وقد فرحت له كثيرا، خاصة وأنه فقد والده الأسبوع الماضي في الحد الجنوبي".

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وقال بافيتيمبي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كل أفكاري تذهب إلى هذا الأسد الشاب وعائلته لهذه الخسارة، أعرف مرارة الفقد لأني فقدت والدي قبل عامين".

وتابع: "سيكون من دواعي سروري أن أقضي بعض الوقت معه، إذا كان يمكنك تمرير الرسالة حتى يتم الاتصال بنادي الهلال".