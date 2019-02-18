اعلن وكيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم النادي الأهلي محمد جمال العاصي أن اللاعب وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.
وكان العقد القديم لجونيور أجايي ينتهي في صيف 2020، لكن بموجب العقد الجديد يستمر النجم النيجيري في القلعة الحمراء حتى صيف 2022.
أجايي يلعب في الوقت الحالي في مركز المهاجم مع النادي الأهلي بسبب غياب الثنائي مروان محسن ووليد أزارو للإصابة، وعودة صلاح محسن حديثاً من إصابته.
ويأتي توقيع أجايي بعد أيام من توقيع زميله القديم في الصفاقسي التونسي علي معلول على عقد جديد مع النادي الأحمر، لتضمن القلعة الحمراء استمرار نجميها المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أجايي يعلن تجديد تعاقده مع الأهلي حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.