شكرا لقرائتكم خبر عن سيبيريا يقود تدريبات السماوي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) @almateb1
قاد الروماني سيبيريا تدريبات الفريق بنادي الباطن مساء اليوم (الأثنين)، بعد أن تم التوقيع معه يوم أمس (الأحد).
وسبق انطلاق التدريبات ترحيب نائب رئيس النادي مبارك الظفيري بالمدرب سيبيريا، واضعاً ثقة إدارة النادي به لتحقيق النتائج المرجوة.
عقب ذلك، عقد المدرب اجتماعاً مع اللاعبين، حثهم خلاله على مضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة، مضيفاً أنه متفائل كثيراً بتقديم نتائج جيدة خلال الجولات القادمة.
بعد ذلك، انطلق التدريب الذي تركز بشكل كبير على التدريبات اللياقية، تلا ذلك تدريبات تكتيكية متنوعة، واختُتم بمناورة على مساحة ثلثي الملعب.
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