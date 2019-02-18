40ألف دولار و مباراتان بدون جمهور عقوبة الإسماعيلى بسبب شغب مباراة الأفريقى

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” العقوبات التى تم توقيعها على الإسماعيلى فى أعقاب عدم اكتمال مباراته أمام الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى.

ووفقًا للموقع الرسمى للنادى الأصفر، قرر “كاف” تغريم الإسماعيلى مبلغ وقدره 40 ألف دولار مع إقامة مباراتين بدون جمهور أحدهما مع إيقاف التنفيذ وحال تكرارها سيتم تنفيذ العقوبة.

ولم تشمل العقوبة نقل مباريات الفريق لملعب بديل، إلا أن إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب ارتباطه باستضافة إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية أدى لنقل المباريات لملعب آخر.

ومن المقرر أن يتقدم الإسماعيلى باستئناف ضد تلك العقوبات، سعيًا لتخفيفها من قبل لجنة مسابقات “كاف”.

يذكر أن كاف قد قرر إعادة الإسماعيلى لمنافسات البطولة مؤخرًا بعد ثبوت حسن موقفه.

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