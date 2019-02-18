رسميًا.. الأهلى يجدد عقد أجاي لمدة 3 سنوات

نجح مسئولو النادي الأهلي في تجديد التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين.

وتوصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إلى اتفاق نهائي مع اللاعب لتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين آخرين.

وانضم أجايي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر 2 ونصف مليون دولار، لكنه نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر، وأصبح أحد أهم العناصر في الفريق

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